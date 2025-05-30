Друг Пугачевой ответил Соседову и «решил» судьбу ее замка в Подмосковье

В разговоре с URA.RU концертный директор Пугачевой Елена Чупракова уклонилась от прямого вопроса о том, вернется ли артистка в Подмосковную деревню Грязь этим летом. По словам представителя звезды, она не хочет ничего комментировать о жизни и планах Пугачевой. Не стала Чупракова реагировать и на новости о том, что Минюст отказался вносить Аллу Борисовну в список иноагентов.