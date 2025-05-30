Друг Пугачевой ответил Соседову и «решил» судьбу ее замка в Подмосковье

Алла Пугачева оставила в России шестиэтажный замок.
Замок уехавшей из России Аллы Пугачевой не должен стоять без дела. Музыкальный критик Сергей Соседов предложил сделать из шестиэтажной постройки детский дом, а друг певицы Стас Барецкий убежден: у замка плохая энергетика для детей. В разговоре с URA.RU шоумен и президент Союза профессиональных ритуальных агентов рассказал о своих планах на замок.
«Так как Алла не возвращается в Россию, на днях приступим к строительству морга и крематория в замке Пугачевой!» — решительно настроен собеседник агентства.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУйдут сотни миллионов: риелтор оценил стоимость ремонта замка Пугачевой и Галкина*
В разговоре с URA.RU концертный директор Пугачевой Елена Чупракова уклонилась от прямого вопроса о том, вернется ли артистка в Подмосковную деревню Грязь этим летом. По словам представителя звезды, она не хочет ничего комментировать о жизни и планах Пугачевой. Не стала Чупракова реагировать и на новости о том, что Минюст отказался вносить Аллу Борисовну в список иноагентов.
Барецкий же считает, что это логично: никакого включения певицы в этот список не будет. «Конечно, ее не признают иноагентом. Это такой масштаб народной артистки! Она была звездой Советского Союза. Поэтому речи об этом идти и не может».
Стас призывает «не ставить крест» на Пугачевой и посмотреть, как будут дальше развиваться события.
Алла Пугачева с семьей уже три года живет на Кипре и в Израиле. Летом певица предпочитает быть в Латвии — там для нее комфортен климат.
Ранее URA.RU писало, во сколько обойдется ремонт заброшенного замка Пугачевой.