От сеялок до кормораздатчиков. Какие новинки освоили на «Мозырьтехсервисе»

Кроме этого, с учетом потребности агропредприятий на «Мозырьтехсервис» освоили изготовление техники, машин, оборудования и агрегатов. За 2024 год производство машин и оборудования для сельского хозяйства в общем объеме производства превысило 40%. Модельный ряд весьма широк и многофункционален: сеялки для посева кукурузы, свеклы, зерновых культур; культиваторы для сплошной обработки почвы, культиваторы-опрыскиватели, которые одновременно вносят питание растениям и культивируют почву, опрыскиватели полуприцепные штанговые, стойловое оборудование для животноводческих ферм, бескаркасные арочные сооружения и др.