От сеялок до кормораздатчиков. Какие новинки освоили на «Мозырьтехсервисе»

30 мая, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Перспективы агросервисной сферы обсудили на отраслевом республиканском семинаре-совещании в Мозыре. Также шла речь о производственных новинках на «Мозырьтехсервисе», передает корреспондент БЕЛТА.
Участники семинара ознакомились с опытом «Мозырьтехсервиса», посетили выставку продукции и производственные подразделения. В этом году предприятие отмечает 90-летие со дня основания. За практически вековой период производство, мощности и кадровый потенциал значительно приросли. «Мозырьтехсервис» сегодня относится к организациям агросервиса, основная функция которых — техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования общего и специального назначения сельскохозяйственных организаций.
Кроме этого, с учетом потребности агропредприятий на «Мозырьтехсервис» освоили изготовление техники, машин, оборудования и агрегатов. За 2024 год производство машин и оборудования для сельского хозяйства в общем объеме производства превысило 40%. Модельный ряд весьма широк и многофункционален: сеялки для посева кукурузы, свеклы, зерновых культур; культиваторы для сплошной обработки почвы, культиваторы-опрыскиватели, которые одновременно вносят питание растениям и культивируют почву, опрыскиватели полуприцепные штанговые, стойловое оборудование для животноводческих ферм, бескаркасные арочные сооружения и др.
В числе последних разработок — многофункциональный разбрасыватель органических удобрений РОУ-8, призванный заменить импортные аналоги и решить сразу несколько актуальных задач, в том числе использоваться как прицеп для перевозки зеленой массы. Он также агрегатируется с тракторами малой мощности МТ3−82.
Уже в 2025 году освоено производство нескольких позиций, в том числе смесителя-кормораздатчика СКГ-12 для измельчения, перемешивания и раздачи кормовых смесей, а также культиватора диско-чизельного КДЧ-4 для стабильного измельчения и заделки больших масс крупностебельных пожнивных остатков и глубокого рыхления почвы до 35 см.
«Мозырьтехсервис» кроме ремонтных работ, технического обслуживания, изготовления машин, оборудования и агрегатов, осуществляет грузоперевозки и оказывает услуги спецтехникой, услуги по обработке металлопроката, по электрофизическим измерениям, электромонтажные работы и выполняет обслуживание доильного и холодильного оборудования, шиномонтаж грузовых и сельскохозяйственных шин, оптовую и розничную торговлю запчастями.
Как подчеркнул директор «Мозырьтехсервис» Алексей Баранов на предприятии отлажена многопрофильная система работы: ведется ремонт техники и организовано производство новой продукции для сельскохозяйственных организаций и др. «Мы изготавливаем сеялки, культиваторы, начали выпускать также кормораздатчики, глубокорыхлители и другую технику. Также занимаемся ремонтом. Не упускаем эту нишу, ремонтируем агрегаты, двигатели, прицепную технику, жатки, прицепы, кормораздатчики и др. Обслуживаем фермы», — рассказал он.
На перспективу на предприятии продумывают план модернизации производственных мощностей. Среди позиций — лазерные станки, станки с числовым программным управлением и др. Также есть и наработки по выпуску новой продукции.
Республиканский семинар-совещание по вопросам обеспечения развития организаций агросервисного обслуживания собрал представителей сельскохозяйственной и промышленной сфер в Мозыре. -0-