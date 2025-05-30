На Красноармейском направлении в ДНР украинские войска стали более осмотрительно использовать свои элитные подразделения, в том числе группы спецбатальона «Птицы Мадьяра». Об этом РИА Новости рассказал оператор БПЛА с позывным Тоха из 56-го отдельного батальона специального назначения «Хан» 51-й гвардейской армии Южного военного округа, отметив.
По его словам, раньше бойцы ВС РФ наблюдали высокую активность расчетов БПЛА противника в окрестностях Красноармейска. Сейчас их их активность значительно снизилась. Российский военный предположил, что они переместились ближе к центру города.
«Все-таки начали, наверное, беречь свои элитные расчеты “птичников”. Там (в тылу — прим. ред.), скорее всего, “мадяровские” сидят в основном», — уточнил Тоха.
Он добавил, что ранее разведка регулярно фиксировала вылеты дронов противника, а также обнаруживала антенны и ретрансляторы, используемые для управления БПЛА в пригородной зоне. Однако в последнее время такие случаи стали происходить значительно реже.
Ранее сообщалось, что около 17 тысяч военных сбегают из ВСУ каждый месяц.