Ряд подрядчиков, строивших оборону в Белгородской области, вернули деньги

«После обращения в суд и направления претензий к организациям ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий», — написал он в телеграм-канале.
Гладков выразил надежду, что примеру этих компаний последуют и другие, по которым поданы иски. Проверка продолжается.
До этого Гладков сообщал, что в ходе проверки были выявлены нарушения при строительстве оборонительных сооружений на сумму 109 млн рублей. По словам губернатора Белгородской области, документы были направлены в суд.