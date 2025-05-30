Синагога города Сочи подверглась нападению

В городе Сочи произошло нападение на синагогу. Об этом стало известно из заявления главного раввина России Берла Лазара.
29 мая около 15:45 неизвестный мужчина прибыл к зданию синагоги на такси. Выйдя из машины, он достал из рюкзака молоток и, угрожая охраннику, попытался проникнуть внутрь. В это время в синагоге проходило занятие для детей.
«Нападавший не выкрикивал лозунги, но снимал происходящее на телефон», — добавил представитель пресс-службы.
Несмотря на попытки охранника остановить его, мужчина выломал калитку, используя молоток и удары ногами. Затем он проник во двор, но, к счастью, не смог попасть в здание, и находившиеся внутри дети и учителя не пострадали.
По словам представителя пресс-службы, до приезда полиции мужчина успел забросать здание камнями. Нападавшего задержали, правоохранительные органы проводят расследование инцидента.
Напомним, в 2024 году в Дербенте произошли нападения на синагогу и церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Во время перестрелки с нападавшими один полицейский погиб, другой был ранен.