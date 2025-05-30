Ведущий российский онколог предложил лечить зависимость от курения по ОМС: «игра стоит свеч»

И даже после 30−40 лет никотиновой зависимости можно отказаться от сигареты, утверждает известный российский онколог. И называет простейшие способы борьбы с этим вселенским злом, считая курение причиной развития 15 форм рака у россиян. Все это подтвердило и недавнее исследование, проведенное отделом клинической эпидемиологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.
— Курение продолжает оставаться ведущей причиной предотвратимой смертности в мире. Именно этой злободневной проблеме посвящен Всемирный день без табака, который ВОЗ объявила 31 мая в 1987 году, — рассказал «МК» профессор, д.м.н., член-корр РАН, руководитель отдела клинической эпидемиологии, НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Давид Заридзе. Специалистам, в принципе, известно, что курение является причиной не только развития 15 форм рака, но и в целом ухудшает прогноз на дальнейшую жизнь онкологических больных.
Такое заключение сделано и в результате исследования, проведенного недавно онкологами нашего отдела клинической эпидемиологии. Курение особенно опасно для тех, кому диагноз «рак» уже поставлен. Получены убедительные результаты, свидетельствующие о том, что отказ от курения после постановки диагноза улучшает прогноз онкологических больных. Например, больные ранними формами немелкоклеточного рака легкого, которые отказались от курения, живут, в среднем, на 6,6 лет дольше, а продолжающие курить — только на 4,8 года дольше. Кстати, характерные жалобы при этом заболевании — на постоянный кашель, одышку, охриплость голоса, боли в грудной клетке. Заболевшие испытывают слабость, теряют в весе, поясняет доктор.
А больные с диагнозом рака почки, бросившие курить, живут, в среднем, на 10 лет дольше. Пациенты, которым не удалось отказаться от этой вредной привычки, — живут после постановки диагноза «рак» не более 7 лет. Общая выживаемость больных раком легкого и раком почки, бросивших курить, больше, чем больных, продолжающих курить. Польза отказа от курения после постановки диагноза рака легкого и почки, как минимум, равнозначна или превосходит значимые результаты, полученные в клинических исследованиях эффективности инновационных противоопухолевых препаратов, комментирует опытный эксперт.
Заболевшим, как советует наш эксперт, следует обратить внимание на то, что один из основных симптомов при онкологии почек — повышенное артериальное давление. А при раке лёгких — сухой кашель, иногда надсадный, особенно сильно досаждающий по ночам.
Отказ от курения еще и экономически выгоден для государства, считает профессор Заридзе. И лечение никотиновой зависимости экономически выгодно для системы здравоохранения, особенно по сравнению с другими методами терапии. И, наоборот, продолжение курения после поставленного диагноза значительно увеличивает траты на лечение. Экономия средств, связанных только с лечением предотвращенных рецидивов у пациентов с диагнозом рака легкого и почки, отказавшихся от курения, исчисляется в пределах 2,3 млн и 3,8 млн рублей на одного больного.
А если представить (при гипотетическом отказе от курения 100% курильщиков в нашей стране), экономия бюджета на лечение только больных с III-IV стадиями рака легкого и рака почки, которые составляют не более 5% всех случаев рака в год, и за счет сохранения их экономически активного потенциала, может составить уже 17 млрд руб. в год или более 4% годового бюджета на онкологическую помощь. При гипотетическом отказе от курения всех больных с ассоциированными с курением формами рака экономия бюджета может вырасти, как минимум, в 5 раз!
Правда, к примеру, в США лишь 50% врачей-онкологов рекомендуют своим пациентам с онкологией отказываться от курения, причем, большинство из них не предоставляет необходимой информации о том, как это сделать. Да и некоторые мои коллеги убеждены, что бросать курить больным с диагнозом «рак» «уже поздно. Но как показали наши исследования, перестать себя травить никотином никогда не поздно — это “выгодно” и самому человеку, и государству, убежден наш эксперт.
Более того, лечение табачной зависимости должно стать неотъемлемым медицинской помощи раковым пациентам, наряду с хирургической операцией, лучевой терапией и химиотерапией, считает наш эксперт. Онкологические клиники и центры должны быть обеспечены специальными программами по лечению никотиновой зависимости. Такие больные, независимо от формы рака, стадии и методов лечения, должны быть мотивированы к отказу от курения табака. Рекомендуется использовать мультимодальный подход к лечению никотиновой зависимости (применять несколько терапевтических методов одновременно). Обращаться и к научно обоснованной фармакотерапии.
А так как отказ от курения экономически выгоден для государства в целом, лечение никотиновой зависимости следует проводить по полису ОМС (обязательного медицинского страхования), предлагает доктор Давид Заридзе, кстати, возглавляющий Противораковое общество России и лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологий.
«Игра», как говорится, стоит свеч. Курение продолжает оставаться ведущей причиной предотвратимой смертности и в России, и в мире. Согласно статистике, «в результате непосредственного употребления табака в мире ежегодно умирают до 7 млн человек и 1,2 млн — в результате пассивного курения».