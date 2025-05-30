Ведущий российский онколог предложил лечить зависимость от курения по ОМС: «игра стоит свеч»

А если представить (при гипотетическом отказе от курения 100% курильщиков в нашей стране), экономия бюджета на лечение только больных с III-IV стадиями рака легкого и рака почки, которые составляют не более 5% всех случаев рака в год, и за счет сохранения их экономически активного потенциала, может составить уже 17 млрд руб. в год или более 4% годового бюджета на онкологическую помощь. При гипотетическом отказе от курения всех больных с ассоциированными с курением формами рака экономия бюджета может вырасти, как минимум, в 5 раз!