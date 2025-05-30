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В Самарскую область нагрянули федералы-налоговики: впереди встречи и семинары

В Самарской области работает делегация Федеральной налоговой службы во главе с заместителем руководителя ведомства Виталием Колесниковым.

В Самарской области работает делегация Федеральной налоговой службы во главе с заместителем руководителя ведомства Виталием Колесниковым.

Сегодня в областном правительстве состоялось рабочее совещание по вопросам совершенствования процедуры предоставления госуслуг населению и информационного взаимодействия между ведомствами.

Зампред правительства — глава минэкономразвития региона Павел Финк поприветствовал представителей ФНС России, которые уже несколько дней проводят в регионе деловые мероприятия, встречи и семинары. Он также обратился к участникам встречи:

«Прошу внимательно отнестись к презентуемым материалам и рассмотреть их применительно к вашим функциям и полномочиям», — подчеркнул Павел Финк.

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