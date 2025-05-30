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Национальный мессенджер укрепит независимость России, заявили в Минцифры

Минцифры: появление национального мессенджера в России укрепит ее независимость.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Появление национального мессенджера укрепит независимость и позволит конкурировать с зарубежными платформами, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минцифры.

«До недавнего времени в России не было собственного национального мессенджера. Создание национального мессенджера поможет снизить уровень кибермошенничества, повысит безопасность и сделает использование цифровых сервисов более комфортным и защищенным для всех граждан», — рассказали в ведомстве.

Законопроект предусматривает, что там будет цифровой ID, удостоверяющий личность. По своему желанию пользователь сможет использовать его как альтернативу привычному документу.

Новая многофункциональная цифровая платформа объединит в себе мессенджер и сервисы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги. Например, ее можно будет использовать вместо паспорта, чтобы подтвердить возраст. Соответствующие поправки внесены в Госдуму ко второму чтению.