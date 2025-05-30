Национальный мессенджер укрепит независимость России, заявили в Минцифры

«До недавнего времени в России не было собственного национального мессенджера. Создание национального мессенджера поможет снизить уровень кибермошенничества, повысит безопасность и сделает использование цифровых сервисов более комфортным и защищенным для всех граждан», — рассказали в ведомстве.