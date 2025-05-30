Врач Макаров назвал способы успешного отказа от курения

Многие ощущают себя зависимыми от электронных сигарет. На первый взгляд, вейпы могут показаться менее опасной альтернативой традиционным табачным изделиям. Однако на самом деле они также несут в себе множество рисков и негативных последствий. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, как отказаться от вредной привычки.