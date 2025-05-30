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Лето ровно по календарю: Жара в Молдову придет 1 июня, еще будем вспоминать прохладный май без засухи

Прогноз погоды в Молдове на выходные, 31 мая и 1 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове после сезона дождей и прохладного периода наступает лето.

В субботу, 31 мая, еще будет не очень жарко, — до +24 градусов днем.

Переменная облачность.

А вот воскресенье, 1 июня, обещает быть по настоящему летним и знойным — до +28 градусов.

Дождей не прогнозируют.

Ночью еще весьма прохладно — около +14 градусов.

Но уже после воскресенья наступает неделя жары, до +30 градусов.

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