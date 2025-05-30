Лето ровно по календарю: Жара в Молдову придет 1 июня, еще будем вспоминать прохладный май без засухи

В Молдове после сезона дождей и прохладного периода наступает лето.
В субботу, 31 мая, еще будет не очень жарко, — до +24 градусов днем.
Переменная облачность.
А вот воскресенье, 1 июня, обещает быть по настоящему летним и знойным — до +28 градусов.
Дождей не прогнозируют.
Ночью еще весьма прохладно — около +14 градусов.
Но уже после воскресенья наступает неделя жары, до +30 градусов.
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