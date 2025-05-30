Мир должен ответить на «высокомерные» заявления российской стороны о продолжении боевых действий на Украине усилением давления на Москву. Об этом в пятницу, 30 мая, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
— Мы требуем ответа на высокомерные заявления России, которые подрывают мирный процесс. Мы настаиваем на том, чтобы давление на Москву было усилено уже сейчас, — написал дипломат на своей странице в соцсети X.
Он подчеркнул, что заявления представителей России якобы являются «пощечиной» всем, кто выступает за мирное урегулирование военного конфликта.
В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинская сторона вновь устраивает истерику и «неконструктивный шум» перед вторым раундом переговоров в Стамбуле. По словам дипломата, таким образом Киев только продолжает «набивать себе шишки».
Бывший британский дипломат Иэн Прауд заявил, что министр финансов Украины Сергей Марченко запросил у стран Запада финансовую помощь, в том числе на поддержание армии, и это стало доказательством того, что украинское правительство не намерено завершать военный конфликт мирным путем.