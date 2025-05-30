Экс-мэра Керчи арестовали по делу о превышении полномочий

«Брусакову С. А. предъявлено обвинение, 30.05.2025 Керченским городским судом он взят под стражу», — говорится в сообщении агентства.
Уголовные дела, заведённые на бывшего керченского градоначальника в апреле текущего года, были сначала заморожены, но затем их подхватило и возобновило другое ведомство.
Ранее сообщалось, что ряд подрядчиков, строивших оборону в Белгородской области, вернули деньги в бюджет. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил надежду, что примеру этих компаний последуют и другие, по которым поданы иски. Проверка продолжается.