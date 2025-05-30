Экс-мэра Керчи арестовали по делу о превышении полномочий

Бывший глава администрации Керчи Святослав Брусаков взят под стражу по подозрению в превышении должностных полномочий и незаконных земельных махинациях. По информации ТАСС, полученной от источника в правоохранительных органах, Керченский городской суд принял решение об аресте Брусакова в рамках расследования нескольких уголовных дел.