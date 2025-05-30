Путин поручил софинансировать строительство спортивных школ

«Правительству Российской Федерации … при подготовке проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов предусмотреть софинансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту детских спортивных школ, а также организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении органов управления в сфере образования, в рамках государственных программ Российской Федерации “Развитие физической культуры и спорта” и “Развитие образования”, — указано в перечне.