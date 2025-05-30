Путин поручил софинансировать строительство спортивных школ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству при подготовке проекта трехлетнего бюджета предусмотреть софинансирование мероприятий по строительству и капремонту детских спортивных школ и организаций дополнительного образования, сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований, которая состоялась 21 апреля в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации … при подготовке проекта федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов предусмотреть софинансирование за счет средств федерального бюджета мероприятий по строительству, модернизации и капитальному ремонту детских спортивных школ, а также организаций дополнительного образования детей, находящихся в ведении органов управления в сфере образования, в рамках государственных программ Российской Федерации “Развитие физической культуры и спорта” и “Развитие образования”, — указано в перечне.
Это поручение, как следует из документа, должно быть выполнено к 1 октября текущего года. До этого же срока кабмин должен будет представить предложения по расширению практики заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений и созданию иных механизмов, обеспечивающих участие делового сообщества в развитии инфраструктуры муниципальных образований.
Кроме того, правительству РФ совместно с акционерным обществом «ДОМ.РФ» в целях вовлечения неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот поручено обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на определение этого акционерного общества агентом субъектов РФ и муниципальных образований в отношении принадлежащих им и находящихся в неудовлетворительном состоянии объектов культурного наследия. Срок исполнения — 1 октября 2025 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.
Также правительству поручено расширить практику включения в федеральные проекты и госпрограммы мероприятий, которые предполагают софинансирование из федерального бюджета проектов, реализуемых на базе принципов инициативного бюджетирования. Доклад о ходе выполнения этого поручения должен быть представлен до 1 февраля 2026 года, а затем — ежегодно.