«Искусственное разделение». Польский журналист раскрыл суть президентских выборов в Польше

«Я считаю, что это искусственное разделение для нас, избирателей, чтобы мы все время участвовали в этой игре, которая подсовывает нам какой-то выбор. Когда у нас есть на выбор Европейский союз или Соединенные Штаты. Но я считаю, что здесь нет выбора, что оба эти варианта только в декларациях могут отличаться друг от друга, но на самом деле они ничем не отличаются. Нужно смотреть на внешнюю политику, а не на заявления, которые делаются для избирателей», — сказал Петр Корчаровский.