«Искусственное разделение». Польский журналист раскрыл суть президентских выборов в Польше

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два основных кандидата на пост президента Польши отличаются друг от друга только в декларациях, в то время как в реальности существенных отличий между ними нет. Таким мнением в беседе с польским экс-судьей Томашем Шмидтом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА поделился польский журналист, публицист Петр Корчаровский.
Речь в беседе шла о президентских выборах в Польше, где во второй тур прошли мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий правящую партию «Гражданская платформа», и глава Института национальной памяти Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная партия «Право и справедливость». Томаш Шмидт поинтересовался у Петра Корчаровского, можно ли назвать Рафала Тшасковского пробрюссельским кандидатом, а Кароля Навроцкого — проамериканским.
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«Я считаю, что это искусственное разделение для нас, избирателей, чтобы мы все время участвовали в этой игре, которая подсовывает нам какой-то выбор. Когда у нас есть на выбор Европейский союз или Соединенные Штаты. Но я считаю, что здесь нет выбора, что оба эти варианта только в декларациях могут отличаться друг от друга, но на самом деле они ничем не отличаются. Нужно смотреть на внешнюю политику, а не на заявления, которые делаются для избирателей», — сказал Петр Корчаровский.
Польский журналист обратил внимание, что «Гражданская платформа» полностью поддерживает Европейский союз. В то же время ПиС официально не поддерживает Брюссель, но, «хоть и с отвращением», подписывает все то, что предлагает ЕС. В пример Петр Корчаровский привел продвигаемую в Европе идеологию «Зеленого порядка», которая вызвала волну протестов, но была поддержана «Правом и справедливостью».
«Уже потом, после проигранных выборов, Матеуш Моравецкий и все закулисье “Права и справедливости” приняли участие в сельскохозяйственных протестах против “Зеленого порядка”, по которому они сами же вели переговоры и который сами подписали. Это подтверждение того, что они могут притворяться, что это их не впечатляет, что они против, но на самом деле они за. Так что и “Платформа”, и ПиС выступают за членство Польши в Европейском союзе», — уверен журналист.
То же самое, добавил он, касается и членства Польши в Североатлантическом альянсе. Как «Платформа», так и ПиС поддерживают присутствие американских войск в Польше и выступают за участие во всех возможных операциях и войнах американцев по всему миру.
«Таким образом, подводя итог, можно сказать, что между глобальными интересами ПиС и “Платформы” нет никаких различий. Эти различия просто демонстрируются нам для того, чтобы мы все время жили в этой иллюзии, что у нас есть какой-то выбор. У нас нет выбора, потому что, в конце концов, они принимают в ключевых, кардинальных, важнейших международных решениях одни и те же планы, имеют те же подходы», — заключил Петр Корчаровский. -0-