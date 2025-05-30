Подрядчики, строившие оборонительные сооружения под Белгородом, вернули деньги

«После обращения в суд и направления претензий к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений и в отношении которых были выявлены нарушения, ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий», — написал Гладков в своем telegram-канале.