Подрядчики, строившие оборонительные сооружения под Белгородом, вернули деньги

Вячеслав Гладков надеется, что средства вернут и другие недобросовестные компании.
Строившие оборонительные сооружения под Белгородом подрядчики, допустившие множество нарушений, вернули деньги в бюджет. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«После обращения в суд и направления претензий к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений и в отношении которых были выявлены нарушения, ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет. В связи с этим УКС отозвало исковые требования в отношении данных предприятий», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Он также выразил надежду, что аналогичным образом поступят и другие компании, в отношении которых поданы иски. Ранее власти Белгородской области подали иски о взыскании средств с семи организаций, строивших оборонительные сооружения. Проверки выявили финансовые нарушения на сумму 109 миллионов рублей.