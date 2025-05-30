Армянского наемника ВСУ Баляна будут судить в Херсонской области

По данным издания, с ноября 2022 года по декабрь 2023 года на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской области наемник принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. За это он получал ежемесячно не менее 90 тысяч гривен. В ходе участия в конфликте Балян был неоднократно ранен, а затем дезертировал и покинул Украину.