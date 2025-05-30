Армянского наемника ВСУ Баляна будут судить в Херсонской области

В Херсонской области в суд поступило уголовное дело в отношении наемника киевского режима из Армении Армена Баляна за участие в боевых действиях против России. Об этом сообщила «Лента.ru» со ссылкой на Генеральную прокуратуру РФ.
«Он обвиняется по статье 359 (“Участие наемника в вооруженном конфликте”) УК РФ», — говорится в статье.
По данным издания, с ноября 2022 года по декабрь 2023 года на территории ДНР и ЛНР, а также Херсонской области наемник принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. За это он получал ежемесячно не менее 90 тысяч гривен. В ходе участия в конфликте Балян был неоднократно ранен, а затем дезертировал и покинул Украину.
Газета уточнила, что в октябре 2024 года боевик был задержан в аэропорту Домодедово при попытке проникнуть на территорию России. Уголовное дело направлено в Херсонский суд для рассмотрения по существу.
Как писал сайт KP.RU, 16 мая Верховный суд ЛНР вынес приговор в отношении гражданина Австралии Оскара Чарльза Агустуса Дженкинса, который осужден за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника. В период с марта по декабрь 2024 года Дженкинс принимал участие в боевых действиях против российских военных. За это боевику платили 600−800 тысяч рублей в месяц. В декабре он был взят в плен. Австралийский наемник ВСУ получил 13 лет лишения свободы.