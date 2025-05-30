«Армия вторжения»: в Думе ответили на слова схиигумена РПЦ об угрозе мусульман

— Сегодня многие русские каналы цитируют слова схиигумена Гавриила о том, что, случись посерьезнее выступление такой толпы, «МВД и пикнуть не успеет». Любого, кто видит взявшуюся за несколько лет в стране, казалось бы ниоткуда, «армию вторжения», охватывает ощущение безумства тех, кто это позволил, — говорится в Telegram-канале депутата.