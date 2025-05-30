КС РФ счёл законной конфискацию авто после смерти осужденного за нетрезвую езду

Жительница Абакана обратилась с жалобой по поводу конфискации автомобиля, принадлежавшего ей и её супругу. В 2023 году муж был осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что привело к назначению исправительных работ и изъятию автомобиля, находившегося в совместной собственности. Мужчина умер спустя два месяца после вступления приговора в силу. Автомобиль был изъят после его смерти.