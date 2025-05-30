Минздрав: Беларусь имеет существенные успехи в области предупреждения инфекционных заболеваний

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Система здравоохранения Беларуси имеет существенные успехи в области предупреждения инфекционных заболеваний, сообщила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай на республиканской научно-практической конференции с международным участием «Новые концепции и методы в микробиологии, вирусологии и иммунологии», передает корреспондент БЕЛТА.
«Система здравоохранения нашей страны имеет существенные успехи в области предупреждения инфекционных заболеваний, что было достигнуто благодаря государственной поддержке и эффективному межведомственному взаимодействию. Это особенно ярко проявилось во время борьбы с новой коронавирусной инфекцией и ликвидацией ее негативных последствий, когда удалось эффективно контролировать инфекцию и не нарушать деятельность всего народного хозяйства страны во время пандемии», — сказала Светлана Нечай.
Однако инфекции постоянно меняются, требуется разработка новых технологий диагностики, профилактики и лечения. Важным шагом в этом плане была разработка Концепции национальной системы обеспечения биологической безопасности и ее утверждение постановлением Совета Министров в 2022 году.
Замминистра здравоохранения обратила внимание, что указанным документом определены направления реализации государственной политики в области обеспечения биологической безопасности при воздействии опасных внутренних и внешних биологических факторов. Утвержден комплекс мер, который предпринимается для защиты населения, животных, охраны окружающей среды от воздействия биологических угроз.
В области медицинской профилактики инфекционной заболеваемости важная роль отводится эпидемиологам и специалистам лабораторной диагностики, отметила Светлана Нечай. Она уверена, что эффективная профилактика невозможна без научного обоснования.
Республиканскому центру гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья как ведущей научной организации республики в области диагностики и профилактики инфекционных болезней человека отводится особая и ответственная миссия. Специалисты центра в настоящее время выполняют научно-исследовательские работы фундаментального и прикладного характера в области эпидемиологии, медицинской вирусологии, микробиологии. Разработки центра практико-ориентированы, широко востребованы, имеют реальный социально-экономический эффект.
По мнению главного врача этого учреждения Анжелы Скуранович, Беларусь имеет необходимый потенциал — экономический, административный, технологический — и способна адекватно, эффективно, быстро реагировать на всевозможные угрозы, обеспечивая биологическую безопасность. «Наша задача — разрабатывать новые концепции и методы в данной области, — сказала она. — Сегодня наш центр уникальный, объединяет как практическое звено, так и научный блок. Мощный коллектив может решать все задачи. Для этого у нас есть необходимая материально-техническая база, есть кадры. Более того, постоянно вливаются молодые кадры».
Конференция организована специалистами научно-исследовательского института гигиены, токсикологии, эпидемиологии, вирусологии и микробиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (НИИ ГТ ЭВМ РЦГЭиОЗ). Конференцию посвятили новым достижениям НИИ ГТ ЭВМ РЦГЭиОЗ по направлению «Эпидемиология, вирусология и микробиология». В научно-исследовательском центре выполняются фундаментальные и научно-технологические исследования в области эпидемиологии, вирусологии, микробиологии, иммунологии и паразитологии, иных областях медицинских и биологических наук, разрабатываются и производятся новые диагностические тест-системы, направленные на обеспечение биобезопасности страны. -0-