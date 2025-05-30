Минздрав: Беларусь имеет существенные успехи в области предупреждения инфекционных заболеваний

По мнению главного врача этого учреждения Анжелы Скуранович, Беларусь имеет необходимый потенциал — экономический, административный, технологический — и способна адекватно, эффективно, быстро реагировать на всевозможные угрозы, обеспечивая биологическую безопасность. «Наша задача — разрабатывать новые концепции и методы в данной области, — сказала она. — Сегодня наш центр уникальный, объединяет как практическое звено, так и научный блок. Мощный коллектив может решать все задачи. Для этого у нас есть необходимая материально-техническая база, есть кадры. Более того, постоянно вливаются молодые кадры».