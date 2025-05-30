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FT: Запад не способен значительно изменить ход боевых действий на Украине

Европейские страны намерены восполнить дефицит поставок для Украины из США.

Источник: Комсомольская правда

Возможности западных партнёров Украины из «коалиции желающих» весьма ограничены, и они не способны существенно повлиять на ход боевых действий. Такое мнение высказала Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center в США, в своей статье для Financial Times.

«Европейские страны намерены восполнить дефицит поставок для Украины из США, но сталкиваются с проблемами в быстрой закупке необходимого оружия по разумной цене», — отметила эксперт.

По её словам, достижение заявленных союзниками целей потребует времени и не окажет немедленного воздействия на ситуацию на поле боя.

Ранее на Западе озвучили главный провал Европы на Украине. Недавно стало известно, что еще одна страна присоединилась к «коалиции желающих». Бельгия наряду с Францией и Британией желает отправить свои войска на Украину.