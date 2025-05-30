FT: Запад не способен значительно изменить ход боевых действий на Украине

Возможности западных партнёров Украины из «коалиции желающих» весьма ограничены, и они не способны существенно повлиять на ход боевых действий. Такое мнение высказала Эмма Эшфорд, старший научный сотрудник аналитического центра Stimson Center в США, в своей статье для Financial Times.
«Европейские страны намерены восполнить дефицит поставок для Украины из США, но сталкиваются с проблемами в быстрой закупке необходимого оружия по разумной цене», — отметила эксперт.
По её словам, достижение заявленных союзниками целей потребует времени и не окажет немедленного воздействия на ситуацию на поле боя.
Ранее на Западе озвучили главный провал Европы на Украине. Недавно стало известно, что еще одна страна присоединилась к «коалиции желающих». Бельгия наряду с Францией и Британией желает отправить свои войска на Украину.