Разработанный в США крошечный робот научился менять траекторию движeния, преодолевать небольшие препятствия и неровности

В США инженеры разработали миниатюрного двуногого робота под названием Zippy. Этот шагающий механизм имеет высоту всего 3,6 сантиметра и вес 25 грамм, при этом он оснащен встроенным источником питания и управляется единственным электрическим двигателем.
Робот способен передвигаться, менять траекторию, преодолевать небольшие препятствия и неровности на поверхности. Zippy демонстрирует рекордную скорость движения среди аналогичных двуногих роботов — 25 сантиметров в секунду, что соответствует 10 длинам его конечностей за секунду. Предварительная публикация доступна на платформе arXiv.org.
Миниатюрные шагающие роботы могут быть полезны для осмотра технического состояния конструкций изнутри или в операциях по поиску и спасению. Однако многие из существующих моделей такого типа отличаются сложной структурой с большим количеством приводов и комплексной системой управления, поэтому инженеры продолжают искать более простые и надежные решения.
В 2023 году группа инженеров под руководством Аарона Джонсона и Сары Бергбрайтер из Университета Карнеги-Меллона представила миниатюрного двуногого робота с упрощенной конструкцией. Первый прототип, получивший название Mugatu, имел высоту около 19 сантиметров. Важной особенностью Mugatu являются полусферические утяжеленные ступни, которые позволяют роботу двигаться и поворачивать с использованием одного электромотора.