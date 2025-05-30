Разработанный в США крошечный робот научился менять траекторию движeния, преодолевать небольшие препятствия и неровности

Миниатюрные шагающие роботы могут быть полезны для осмотра технического состояния конструкций изнутри или в операциях по поиску и спасению. Однако многие из существующих моделей такого типа отличаются сложной структурой с большим количеством приводов и комплексной системой управления, поэтому инженеры продолжают искать более простые и надежные решения.