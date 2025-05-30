Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 31 мая

Какой сегодня день по народному календарю.
31 мая в народной традиции почитается день Федота Овсяника. Он назван в честь христианского мученика Феодота Анкирского, а также семи девушек, погибших за веру. У славян это был переходный день — граница между весной и летом. Крестьяне наблюдали за природой и завершали полевые заботы, а женщины обращались к Семи Девам с просьбами о семейном счастье.
Этот день считался особенным для тех, кто трудится на земле. В народе верили, что именно 31 мая закладываются основы будущего урожая и домашнего достатка. Отсюда и внимание к приметам — как к своеобразной подсказке от природы.
Чем он примечателен.
Федот Овсяник в народной памяти связан прежде всего с посевами и наблюдением за деревьями. Особое значение придавалось дубу и ясени — по тому, какое дерево раньше распустит листья, судили о характере будущего лета.
День считался благоприятным для благодарности земле за её щедрость. Устраивали общие обеды, делились едой, помогали соседям. Считалось, что добрые поступки, совершённые 31 мая, возвращаются сторицей. Девушки же в этот день старались избегать одиночества, чтобы не остаться незамужними.
Природа на рубеже весны и лета особенно красноречива: наблюдали за поведением птиц, паром над землёй и направлением ветра — всё это помогало понять, чего ждать от лета.
Что делали на Руси в этот день.
В традиционной крестьянской культуре 31 мая был днём полезной работы, но без спешки. На Руси:
завершали посев овса, веря, что он будет особенно урожайным;готовили блюда из овса — каши, лепёшки, угощали домашних и соседей;отдавали остатки еды птицам и скоту — «на счастье»;девушки просили Семи Дев даровать им счастливую судьбу;влюблённые обходили дуб — считалось, что это укрепит отношения;внимательно следили за состоянием деревьев и погодой.
Также старались завершить всё начатое весной — это считалось добрым знаком перед началом нового сезона.
Что рекомендуется делать в этот день.
31 мая благоприятен для спокойной, разумной активности. Народные традиции советуют:
завершать посевные работы, особенно овса;помогать окружающим, делиться опытом, проявлять уважение к труду других;следить за своим самочувствием — день подходит для начала оздоровительных процедур;наладить семейные отношения, избегать споров;вести наблюдения за природой — это поможет лучше понять, каким будет лето;заниматься уборкой в доме, особенно в кладовых — «освобождать место для нового».
День благоприятен для тех, кто действует вдумчиво и с уважением к традициям.
Чего не стоит делать в этот день, 31 мая.
Народные приметы предостерегают от определённых поступков. Согласно поверьям, 31 мая не рекомендуется:
начинать новые важные дела или финансовые инициативы — успех может быть нестабилен;одалживать или принимать в дар бывшие в употреблении вещи;ломать ветки деревьев, особенно дуба — это считалось дурным знаком;устраивать ссоры, спорить, особенно в доме — можно «поссориться на лето»;оставлять еду на столе или выбрасывать хлебные крошки — к убыткам;передавать ключи от дома посторонним — считалось, что это «отдаёт удачу».
Сдержанность, аккуратность и уважение к пространству — главные рекомендации на этот день.
Приметы погоды на 31 мая.
Погодные наблюдения этого дня использовались для долгосрочного прогноза. Вот несколько примет, на которые обращали внимание:
дуб распустился раньше ясеня — лето будет засушливым;если ясень опережает дуб — ждут дождей и сырости;цветение яблони и рябины задерживается — осень наступит поздно;кукушка поёт долго — к тёплой погоде;пар поднимается от земли — к дождю;северный ветер ночью — к утренним заморозкам;много птиц в небе — к ясному дню;вороны каркают — возможны осадки.
Эти наблюдения были частью повседневной мудрости и помогали строить планы на лето.
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