Народные приметы. Что можно и чего нельзя делать 31 мая

31 мая в народной традиции почитается день Федота Овсяника. Он назван в честь христианского мученика Феодота Анкирского, а также семи девушек, погибших за веру. У славян это был переходный день — граница между весной и летом. Крестьяне наблюдали за природой и завершали полевые заботы, а женщины обращались к Семи Девам с просьбами о семейном счастье.