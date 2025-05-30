У россиян разрешили изымать машину после смерти осужденного за нетрезвую езду

Конституционный суд России подтвердил правомерность изъятия конфискованного автомобиля после смерти осужденного за неоднократное вождение в нетрезвом виде, в том числе, если автомобиль является совместной собственностью супругов. Об этом сообщили в пресс-службе суда 30 мая.
Отмечается, что в КС ранее обратилась жительница Абакана, супруг которой был в мае 2023 года осужден за пьяную езду.
За то же самое он уже привлекался к административной ответственности ранее. Приговор вступил в законную силу в сентябре того же года, а спустя два месяца мужчины не стало.
Конфискованный автомобиль был изъят у его супруги. КС счел правомерным изъятие транспортного средства.
Ранее сообщалось, что у жителя Волгоградской области конфисковали машину за пьяное вождение.