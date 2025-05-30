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На Дону директор школы обвиняется в хищении учительских премий

Премии под предлогом нужд школы: как директор донской школы обманывала педагогов.

Источник: Комсомольская правда

В Шолоховском районе Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора местной школы. По данным СУ СК по Ростовской области, педагог подозревается в нескольких случаях мошенничества с деньгами коллег.

Выяснилось, что женщина требовала у учителей их премиальные выплаты. Деньги якобы были нужны для хозяйственных нужд школы. Всего совершено пять эпизодов мошенничества, а общая сумма ущерба превышает 230 тысяч рублей.

Преступления совершались с 2020 по 2022 год. Полученными деньгами директор распоряжалась по своему усмотрению. Сейчас выполняются необходимые следственные действия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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