Стал известен самый убыточный клуб России

Московский «Спартак» стал самым убыточным клубом среди всех участников Российской Премьер-Лиги по итогам 2024 года. Об этом свидетельствуют сведения, приведенные в финансовом отчете клубов РПЛ, опубликованном на официальном портале Российского футбольного союза (РФС).