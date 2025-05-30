Организация World Boxing введет обязательное гендерное* тестирование

После скандала с алжирской боксершей Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже, международная организация World Boxing приняла решение о введении обязательного гендерного* тестирования для определения пригодности боксеров для участия в женских и мужских соревнованиях. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщила пресс-служба организации.
Нововведение будет составляющей новой политики World Boxing, главная цель которой — обеспечение безопасности всех участников и создание равных условий для мужчин и женщин.
Спортсмены старше 18 лет, которые хотят принять участие в соревнованиях, проводимых или санкционированных World Boxing, будут обязаны пройти генетический тест, для подтверждения соответствия гендерным* требованиям.
В частности, Иман Хелиф, как сообщили в World Boxing, не будет допущена к участию в соревнованиях в женской категории до прохождения гендерного тестирования.
В ноябре прошлого года французский журналист Джаффар Айт Аудиа обнародовал заключение врачей с гендерным* тестом Хелиф. Согласно их выводу, у спортсменки нет женских половых органов, в том числе матки, но есть так называемый микропенис.
Что не так с подобными соревнованиями, «Вечерняя Москва» обсудила с боксером-профессионалом Александром Золкиным.
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