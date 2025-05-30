Организация World Boxing введет обязательное гендерное* тестирование

После скандала с алжирской боксершей Иман Хелиф на Олимпиаде в Париже, международная организация World Boxing приняла решение о введении обязательного гендерного* тестирования для определения пригодности боксеров для участия в женских и мужских соревнованиях. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщила пресс-служба организации.