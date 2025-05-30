Суд в РФ разрешил забирать машину после пьяной езды

Суд рассмотрел жалобу жительницы Абакана, чей супруг в 2023 году был осужден за повторную езду в нетрезвом виде. Мужчина получил наказание в виде исправительных работ, а совместно нажитый автомобиль был конфискован. Через два месяца после вступления приговора в силу мужчина скончался, однако судебные приставы изъяли транспортное средство. Конституционный суд подтвердил, что данная мера остается правомерной и после смерти осужденного, даже если автомобиль принадлежит обоим супругам.