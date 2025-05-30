Суд признал незаконным сокращение «Победой» размеров ручной клади

Щербинский суд Москвы признал незаконным сокращение габаритов ручной клади авиакомпанией «Победа», сообщает Генпрокуратура РФ.
«Московская межрегиональная транспортная прокуратура по результатам проведенной по поручению Генпрокуратуры России проверки установила, что авиакомпания “Победа” злоупотребила предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади», — сказано в публикации.
По данным ведомства, авиакомпания значительно сократила размеры ручной клади. Из-за этого пассажиры фактически не могли провозить вещи. Тем самым авиакомпания умышленно создала условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых не подлежат ограничению по законодательству.
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