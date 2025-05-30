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Суд признал незаконным сокращение «Победой» размеров ручной клади

По данным Генпрокуратуры, пассажиры фактически не могли провозить вещи из-за сокращения размеров ручной клади.

Источник: Аргументы и факты

Щербинский суд Москвы признал незаконным сокращение габаритов ручной клади авиакомпанией «Победа», сообщает Генпрокуратура РФ.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура по результатам проведенной по поручению Генпрокуратуры России проверки установила, что авиакомпания “Победа” злоупотребила предоставленным законодательством правом на определение габаритов ручной клади», — сказано в публикации.

По данным ведомства, авиакомпания значительно сократила размеры ручной клади. Из-за этого пассажиры фактически не могли провозить вещи. Тем самым авиакомпания умышленно создала условия, исключающие возможность свободной перевозки вещей, размеры которых не подлежат ограничению по законодательству.

Ранее Минтранс РФ напомнил о льготах для несовершеннолетних на разные виды транспорта. В частности, на внутренних авиарейсах действует скидка 100% на билет без отдельного места для детей до двух лет с одним сопровождающим.