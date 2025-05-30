«Нет сил на конфликты»: Симоньян эмоционально высказалась о своем состоянии на фоне комы ее мужа

Как писал сайт KP.RU, ранее Маргарита Симоньян рассказала в интервью певицы Натальи Подольской о том, как ей удается держаться в столь сложный период, и как болезнь Тиграна переживают пять его детей. Главред RT отметила, что сначала ей казалось, что она вообще не вернется в жизнь. Первый месяц жила в больнице вместе с ним, сказала она. Через месяц начались очень серьезные проблемы с детьми. Представь: дома ни мамы, ни папы, пояснила она. Для них это было колоссальное нарушение нормальности, колоссальный стресс.