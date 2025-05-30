«Нет сил на конфликты»: Симоньян эмоционально высказалась о своем состоянии на фоне комы ее мужа

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале на фоне критики ее одежды, в которой она пришла на инклюзивный детский спектакль, рассказала о своем самочувствии, пока ее муж режиссер Тигран Кеосаян находится в коме.
«…Я почти всю зиму не могла найти в себе силы снова общаться с людьми. Но потом решила, что это будет несправедливо по отношению к тем, кто молится и переживает за Тиграна. И стала опять вести соцсети», — написала она.
Медиаменеджер назвала претензию к ее образу хамством и признаком отсутствия такта. Нет сил покупать себе новый гардероб, который устроил бы всех, объяснила она. Симоньян подчеркнула, что ситуация с мужем ее сильно изменила и подкосила.
«У меня нет сил на конфликты. Я и раньше-то их не переносила, а теперь и подавно. Поэтому, если не можете удержаться, то, пожалуйста, уйдите», — попросила Маргарита.
Как писал сайт KP.RU, ранее Маргарита Симоньян рассказала в интервью певицы Натальи Подольской о том, как ей удается держаться в столь сложный период, и как болезнь Тиграна переживают пять его детей. Главред RT отметила, что сначала ей казалось, что она вообще не вернется в жизнь. Первый месяц жила в больнице вместе с ним, сказала она. Через месяц начались очень серьезные проблемы с детьми. Представь: дома ни мамы, ни папы, пояснила она. Для них это было колоссальное нарушение нормальности, колоссальный стресс.