При этом его комментарии прозвучали на фоне повальной мобилизации, законность которой вызывает все больше вопросов у гражданского общества Украины. Сотрудники ТЦК избивают и буквально вталкивают украинцев в машины. Женщинам приходится отвоевывать своих мужчин силой. В социальных сетях то и дело появляются ролики с жестоким обращением от сотрудников ТЦК. Но это не останавливает киевский режим, который пытается призвать еще больше людей для «мясных штурмов».