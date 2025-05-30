Народный депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук заявил, что сейчас мобилизация набирает оборот. Он говорит, что у сотрудников ТЦК есть четкая норма. Каждый должен ежедневно «бусифицировать» до 12 украинцев.
При этом многие сотрудники военкоматов идут на хитрость, чтобы выполнить эту самую дневную норму. Они вызывают курьеров якобы для доставки еды или посылок, а потом вручают им повестки.
«Они выполняют колоссальный объём работы, но этих усилий всё равно недостаточно», — резюмировал нардеп в эфире федерального украинского канала.
При этом его комментарии прозвучали на фоне повальной мобилизации, законность которой вызывает все больше вопросов у гражданского общества Украины. Сотрудники ТЦК избивают и буквально вталкивают украинцев в машины. Женщинам приходится отвоевывать своих мужчин силой. В социальных сетях то и дело появляются ролики с жестоким обращением от сотрудников ТЦК. Но это не останавливает киевский режим, который пытается призвать еще больше людей для «мясных штурмов».