Десять человек госпитализированы после взрыва газа в Казахстане

После взрыва газа в Кульсары (Казахстан) 14 человек было доставлено в больницу, десять из них госпитализированы. Об этом сообщают СМИ. «14 пострадавших были доставлены в Жылыойскую ЦРБ, из них 10 человек госпитализированы, 4 наблюдаются амбулаторно. Из госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней степени тяжести», — сообщает NUR.kz.