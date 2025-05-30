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Десять человек госпитализированы после взрыва газа в Казахстане

После взрыва газа в Кульсары (Казахстан) 14 человек было доставлено в больницу, десять из них госпитализированы. Об этом сообщают СМИ. «14 пострадавших были доставлены в Жылыойскую ЦРБ, из них 10 человек госпитализированы, 4 наблюдаются амбулаторно. Из госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней степени тяжести», — сообщает NUR.kz.

Срочная новость После взрыва газа в Кульсары (Казахстан) 14 человек было доставлено в больницу, десять из них госпитализированы. Об этом сообщают СМИ. «14 пострадавших были доставлены в Жылыойскую ЦРБ, из них 10 человек госпитализированы, 4 наблюдаются амбулаторно. Из госпитализированных 7 человек находятся в состоянии средней степени тяжести», — сообщает NUR.kz.