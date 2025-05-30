Bloomberg: Украина не выплатит 665 миллионов долларов по госдолгу

Украина не будет выплачивать 665 миллионов долларов (52,3 миллиарда рублей — прим. «ВМ») по долговым обязательствам, привязанным к росту экономики, после безрезультатных переговоров с группой кредиторов, которую возглавляют хедж-фонды. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Последний платеж должен был состояться 2 июня на основе экономических результатов 2023 года, но в министерстве сообщили о продлении действующего моратория на выплаты по облигациям до завершения реструктуризации долга.
— Украина по-прежнему привержена реализации всеобъемлющей, справедливой и равноправной реструктуризации ценных бумаг, привязанных к ВВП (валовому внутреннему продукту — прим. «ВМ»), — говорится в материале.
На данный момент около 20 процентов варрантов расположено на балансе самого государства. В Киеве подчеркнули, что продолжат придерживаться долговых целевых ориентиров, которые были зафиксированы в программе с Международным валютным фондом, передает агентство.
9 января украинские СМИ сообщили, что госдолг страны составил 7 триллионов гривен (13,2 триллиона рублей — прим. «ВМ»), достигнув 92 процентов от ее ВВП. При этом на долги, гарантированные государством, приходится только четыре процента госдолга.