Bloomberg: Украина не выплатит 665 миллионов долларов по госдолгу

Украина не будет выплачивать 665 миллионов долларов (52,3 миллиарда рублей — прим. «ВМ») по долговым обязательствам, привязанным к росту экономики, после безрезультатных переговоров с группой кредиторов, которую возглавляют хедж-фонды. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов Украины.