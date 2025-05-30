Илон Маск рассказал, чем займется после ухода из политики: Трампа не бросит

Таким образом миллиардер опроверг слухи о недопонимании между ним и лидером США. Ведь так совпало, что Маск покинул пост главы департамента по эффективности правительства США сразу после того, как раскритиковал высокие пошлины, которые были введены Трампом. В СМИ начали выдвигать гипотезы, что между политиком и миллиардером возникло недопонимание.