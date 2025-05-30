Илон Маск рассказал, чем займется после ухода из политики: Трампа не бросит

Американский миллиардер Илон Маск рассказал, чем займется после отставки с поста госслужащего. Он подчеркнул, что будет «добрым другом и советником» президента США Дональда Трампа. Об этом Маск рассказал во время совместной конференции с Трампом.
Таким образом миллиардер опроверг слухи о недопонимании между ним и лидером США. Ведь так совпало, что Маск покинул пост главы департамента по эффективности правительства США сразу после того, как раскритиковал высокие пошлины, которые были введены Трампом. В СМИ начали выдвигать гипотезы, что между политиком и миллиардером возникло недопонимание.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп заявлял, что Маск будет во главе департамента эффективности правительства столько, сколько это потребуется. Но потом стало известно, что последним рабочим днем Маска в этой должности было 30 мая 2025 года.