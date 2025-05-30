Гинеколог Добромыслова рассказала URA.RU, чем полезны медосмотры репродуктивной системы детей

«То есть, чтобы родители уже знали, когда девушка достигнет определенного возраста, с чем ей придется столкнуться. Чтобы с ней уже, может быть, работали психологи, готовили как-то, а не в 25 лет она узнала о том, что у нее какая-то серьезная проблема. И единственный выход — это суррогатное материнство», — отметила гинеколог-репродуктолог. По ее словам, подобное даже для взрослого человека было бы ударом.