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Гинеколог Добромыслова рассказала URA.RU, чем полезны медосмотры репродуктивной системы детей

Профилактические медосмотры детей могут быть очень полезны в выявлении различных заболеваний на ранних стадиях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала гинеколог-репродуктолог Гаяне Добромыслова. Таким образом она прокомментировала недавнее высказывание министра здравоохранения России Михаила Мурашко о том, что дети с шести лет будут проходить профилактические медосмотры для оценки состояния репродуктивного здоровья.

Введение профилактического медосмотра для проверки репродуктивной системы будет полезно для здоровья детей, заявила Добромыслова.

Профилактические медосмотры детей могут быть очень полезны в выявлении различных заболеваний на ранних стадиях. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала гинеколог-репродуктолог Гаяне Добромыслова. Таким образом она прокомментировала недавнее высказывание министра здравоохранения России Михаила Мурашко о том, что дети с шести лет будут проходить профилактические медосмотры для оценки состояния репродуктивного здоровья.

«Если это будет в обязательном порядке, как, например, диспансеризация, то это потрясающая введение, которое поможет очень многим на ранних стадиях исключить или диагностировать различные заболевания. Поэтому я поддерживаю (введение профилактических медосмотров — прим. URA.RU). То есть это все направлено на то, чтобы у детей уже в таком раннем возрасте можно было выявить серьезные, врожденные заболевания, может быть, анатомические пороки», — сказала Добромыслова в разговоре с корреспондентом.

В частности, девочкам могут сделать УЗИ малого таза и проверять на риски врожденного отсутствия матки. Это необходимо для того, чтобы сам ребенок и его родители были в курсе проблемы как можно раньше и могли оперативно начать ее решать.

«То есть, чтобы родители уже знали, когда девушка достигнет определенного возраста, с чем ей придется столкнуться. Чтобы с ней уже, может быть, работали психологи, готовили как-то, а не в 25 лет она узнала о том, что у нее какая-то серьезная проблема. И единственный выход — это суррогатное материнство», — отметила гинеколог-репродуктолог. По ее словам, подобное даже для взрослого человека было бы ударом.

При этом мальчиков могут проверять на гипоплазию яичек (врожденное уменьшение их размера по сравнению с нормой — прим. URA.RU). По мнению Добромысловой, все профилактические осмотры направлено на то, чтобы дети неожиданно не столкнулись с репродуктивной проблемой во взрослом возрасте. Ни о каком сексуальном подтексте в таких проверках речи не идет, заявила эксперт.

«Это (инициатива введения профилактических осмотров нужна, чтобы узнать — прим. URA.RU) о подобных врожденных заболеваниях, о которых я уже сказала. И ни в коем случае не для того, чтобы определить, половозрел ли ребенок. Потому как вторичные половые признаки видно и без дополнительных обследований: появляются волосы на лобке, усики растут у мальчиков, у девочек начинается набухание молочных желез и так далее», — подчеркнула Добромыслова.