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Бывшая актера Петрова спустя два года нашла мужа

Бывшая подруга актера Александра Петрова, актриса Стася Милославская (настоящее имя Анастасия Милославская) вскоре станет замужней женщиной. Избранник актрисы сделал ей предложение во время концерта Валерия Меладзе, который проходил в Турции.

Милославской сделали предложение на концерте Меладзе в Турции.

Бывшая подруга актера Александра Петрова, актриса Стася Милославская (настоящее имя Анастасия Милославская) вскоре станет замужней женщиной. Избранник актрисы сделал ей предложение во время концерта Валерия Меладзе, который проходил в Турции.

«Молодой человек вышел на сцену, исполнил песню вместе с артистом. Затем во всеуслышание объявил, что хочет жениться на Милославской», — пишет издание 7дней.ru.

Новым женихом актрисы стал 22-летний нападающий футбольного клуба ЦСКА Егор Ушаков. Об их отношениях известно мало, поскольку пара тщательно скрывала подробности личной жизни.

В последнее время среди российских знаменитостей наблюдается волна свадеб: ранее о помолвке объявила актриса Агата Муцениеце, которая выходит замуж за музыканта Петра Дрангу. А несколько дней назад поженились блогер Анастасия Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак.