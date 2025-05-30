Бывшая актера Петрова спустя два года нашла мужа

В последнее время среди российских знаменитостей наблюдается волна свадеб: ранее о помолвке объявила актриса Агата Муцениеце, которая выходит замуж за музыканта Петра Дрангу. А несколько дней назад поженились блогер Анастасия Ивлеева и телеведущий Филипп Бегак.