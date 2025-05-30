Гонки на самокатах, ретротехника, конный патруль. Как в Минске прошел детский фиджитал-турнир

«Все прекрасно понимают, когда начинаются каникулы, дети отдыхают и много времени проводят на улице. Главная задача взрослых — сделать так, чтобы каникулы у ребят были безопасными. И сегодня в игровой, спортивной форме мы доводим до наших детей правила поведения на улице, на дороге. Я хочу, чтобы 1 сентября все ребята, здоровые и отдохнувшие, вновь пошли в школу», — подчеркнул в разговоре с журналистами Иван Кубраков.