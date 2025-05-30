Гонки на самокатах, ретротехника, конный патруль. Как в Минске прошел детский фиджитал-турнир

В Минске на площадке у Национального олимпийского стадиона «Динамо» прошел фиджитал-турнир «Мы помним, мы гордимся». В соревновании участвовали воспитанники подшефных столичной милиции военно-патриотических клубов. Турнир был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Гостей мероприятия ожидала выставка ретро- и современной техники, показательные выступления правоохранителей, развлекательные площадки и многое другое. Подробности — в материале БЕЛТА.
Участников турнира и гостей мероприятия встречал конный патруль, а также милиционеры в форме прошлых лет. При входе на площадку перед стадионом «Динамо» сразу разбегались глаза от количества всевозможных интерактивных площадок, которые организовали подразделения столичной милиции и гражданские организации. Каждый мог найти себе занятие по душе.
Посетители могли ознакомиться с выставкой современной техники, которую правоохранители используют при несении службы на улицах нашей столицы. Был широко представлен автопарк служебных автомобилей Госавтоинспекции, ОМОН и других подразделений милиции. В каждую машину можно было залезть, включить мигалки, сирену. Также правоохранители разрешали покататься на сегвеях. Для самых маленьких гостей были подготовлены машинки на пульте управления.
Бойцы ОМОН представляли выставку своего вооружения и снаряжения. Каждый автомат и пистолет можно было взять в руки и сфотографироваться с ним. Бронежилеты и шлемы можно было примерить. Военнослужащие внутренних войск показывали в своей палатке различные виды дронов. Про каждый из них бойцы подробно рассказывали любому желающему.
Неподалеку располагалась локация спецподразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз». Сотрудники представляли экипировку и технику, которую они используют при разминировании, а также робота, который управляется дистанционно, что позволяет обезвредить взрывчатку без опасности для сапера. Кроме того, каждый мог примерить защитный костюм весом в 32 кг.
На мероприятии работали и локации МЧС. Спасатели привезли на площадку перед стадионом свою технику и снаряжение. Каждый желающий имел возможность примерить защитную экипировку, в которой работники МЧС заходят в горящее здание. Чтобы еще сильнее погрузиться в образ спасателя, гости мероприятия могли посетить дымокамеру, которая позволяет понять, что видит и чувствует человек, оказавшийся в окутанном дымом помещении. Были представлены и служебные собаки спасательного ведомства.
Помимо современной техники и вооружения, посетители могли ознакомиться с ретрообразцами. Было здесь и оружие, которым пользовались бойцы Красной армии в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, на мероприятии работал передвижной музей Великой Отечественной войны.
Для любителей более активного времяпрепровождения работали гонки на самокатах, а также площадки для игры в футбол и хоккей. Гости могли проверить свою меткость в интерактивном, пейнтбольном и пневматическом тирах. Также на мероприятии был организован квест. Участников ожидало захватывающее путешествие по виртуальным и реальным локациям, где им предстояло решить головоломки, собрать подсказки и выполнить задания, требующие как знаний в области киберспорта, так и физической ловкости. Победители получали ценные призы.
Перед каждой локацией собиралась немаленькая очередь. Традиционно много людей находилось перед палаткой, в которой военнослужащие внутренних войск угощали посетителей праздника солдатской кашей и чаем. Рядом с главным входом располагалась сцена, на которой выступали артисты со всем знакомыми песнями, а также различные танцевальные коллективы.
«На таком мероприятии я первый раз. Очень много людей сюда пришло. Мы с подругами ходим и наслаждаемся атмосферой. Все в хорошем настроении. Классно, что милиция проводит такие мероприятия. Здесь мы узнаем много нового о работе правоохранителей», — рассказала корреспонденту БЕЛТА обучающаяся Минского филиала Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации Яна Мытник.
Во время торжественной церемонии открытия фиджитал-турнира к участникам состязания обратился министр внутренних дел Иван Кубраков. Он от всей души поздравил учащихся с окончанием учебного года, пожелал ярких побед и успехов, а главное — безопасных каникул.
«Все прекрасно понимают, когда начинаются каникулы, дети отдыхают и много времени проводят на улице. Главная задача взрослых — сделать так, чтобы каникулы у ребят были безопасными. И сегодня в игровой, спортивной форме мы доводим до наших детей правила поведения на улице, на дороге. Я хочу, чтобы 1 сентября все ребята, здоровые и отдохнувшие, вновь пошли в школу», — подчеркнул в разговоре с журналистами Иван Кубраков.
После церемонии открытия глава правоохранительного ведомства осмотрел все выставочные и игровые зоны, пообщался с детьми и вручил некоторым малышам подарки.
Ярким событием и без того насыщенного праздника стало показательное выступление. Началось все с исторической реконструкции, в которой был показан эпизод противостояния милиции времен Великой Отечественной войны бандитам, которые напали на инкассаторов. Далее свое профессиональное мастерство продемонстрировали девушки-регулировщицы и мотоциклисты УГАИ ГУВД Минска. Следующими приемы рукопашного боя показали бойцы столичного ОМОН.
После этого были подведены итоги фиджитал-турнира. На протяжении двух дней 10 команд минских военно-патриотических клубов участвовали в состязании, где соревновались в цифровом и реальном измерениях. Ребята состязались в футболе, стритболе, хоккее, сражались на подушках, проходили полосу препятствий, а также в нескольких киберспортивных дисциплинах.
Победителями стали воспитанники военно-патриотического клуба столичного ОМОН «Орлята. Наследники Победы». Второе место досталось ребятам из ВПК «Стрела» РУВД Советского района Минска. С бронзой домой вернутся воспитанники военно-патриотического клуба Фрунзенского РУВД столицы «Наследники Фрунзе».
«Очень крутые эмоции остались после турнира. Классно, что проводят такие состязания. Надеюсь поучаствовать в таком соревновании и в следующем году», — поделился воспитанник ВПК «Орлята. Наследники Победы» Руслан Бутяновский.
Все участники турнира вернутся домой не только с морем позитивных эмоций, но и с приятными подарками, ведь для победителей были подготовлены особенно ценные призы. Обладатели первого места получили телевизор, второго — ноутбук, третьего — умную колонку.
БЕЛТА. -0-
Фото Виталия Пивоварчика.