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Путин поручил обеспечить поддержку властей в регионах с военным положением

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа обеспечить соцподдержку властей в регионах с военным положением.

Источник: Аргументы и факты

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин дал указание правительству разработать систему социальной поддержки для избранных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих, которые работают в условиях режима КТО или военного положения.

Предполагается, что эти меры будут соответствовать тем, которые уже предоставляются лицам, командированным в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.

Данное поручение было сформулировано по результатам встречи президента с главами муниципальных образований, состоявшейся в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

«Правительству Российской Федерации… предусмотреть для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих, работающих в условиях военного положения или режима контртеррористической операции, меры социальной поддержки», — уточняется в тексте документа.

Срок выполнения поручения Путина установлен до 1 августа.

Ранее российский лидер поручил создать условия для поступления участников СВО на госслужбу.