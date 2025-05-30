Путин поручил обеспечить поддержку властей в регионах с военным положением

Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Кремля, президент РФ Владимир Путин дал указание правительству разработать систему социальной поддержки для избранных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих, которые работают в условиях режима КТО или военного положения.
Предполагается, что эти меры будут соответствовать тем, которые уже предоставляются лицам, командированным в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области.
Данное поручение было сформулировано по результатам встречи президента с главами муниципальных образований, состоявшейся в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
«Правительству Российской Федерации… предусмотреть для выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих, работающих в условиях военного положения или режима контртеррористической операции, меры социальной поддержки», — уточняется в тексте документа.
Срок выполнения поручения Путина установлен до 1 августа.
Ранее российский лидер поручил создать условия для поступления участников СВО на госслужбу.