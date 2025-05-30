Мэр города Колтуши Чирко получил звание «Отец-герой» за 31 ребенка

Сам же Чирко рассказал, что и вовсе не хотел заводить детей до 42 лет. Мэр состоит в официально зарегистрированном браке, и при этом не отрицает, что его 17 сыновей и 14 дочерей рождены от разных женщин. Также известно, что все дети знают о своем родстве и общаются между собой, пишет портал 47news.