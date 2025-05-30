Мэр города Колтуши Чирко получил звание «Отец-герой» за 31 ребенка

Мэр города Колтуши, Ленинградская область, 58-летний Эдуард Чирко получил звание «Отец-герой». У мужчины 31 официально зарегистрированный ребенок. Об этом написали местные СМИ.
Чирко имеет детей от разных матерей, однако число женщин градоначальник не раскрывает. При этом часть депутатов Колтушского городского поселения называют поведение главы администрации аморальным.
— Пропаганда аморального беспорядочного полового распутства. Его поведение идет вразрез традиционным российским ценностям. Мир сошел с ума. Непонятно, зачем ему это надо, — приводит 47news слова парламентариев.
Сам же Чирко рассказал, что и вовсе не хотел заводить детей до 42 лет. Мэр состоит в официально зарегистрированном браке, и при этом не отрицает, что его 17 сыновей и 14 дочерей рождены от разных женщин. Также известно, что все дети знают о своем родстве и общаются между собой, пишет портал 47news.
3 марта в Сети появилась информация о том, что американский предприниматель Илон Маск стал отцом 14-го ребенка. Мальчика, названного Селдоном Ликургом, родила Шивон Зилис, топ-менеджер компании Neuralink, от которой у миллиардера теперь четверо детей. Причем миллиардер стал отцом 13-го ребенка 15 февраля, а 14-го — спустя 14 дней, 1 марта.