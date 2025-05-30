Монахи расположенного под Донецком Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря, который был почти полностью разрушен во время артобстрелов, вспомнили пророчества старца Зосимы (Сокура) о текущих событиях. Об этом пишет kp.ru.
По словам монахов, еще в 90-е годы старец предсказывал, приход бесов из Киева также то, что Киево-Печерская лавра будет поругана, а «монахи будут молиться в подвалах».
Побывавший в украинском плену в дни боев отец Феофан рассказал, что провидец еще в 2000 году предупреждал его о пытках.
Монахи монастыря, который сейчас восстанавливается, верят, что виновники конфликта понесут суровое наказание «от русского медведя», как и предсказывал Зосима.
Пророк говорил о том, что будет единство Русской земли: России, Белоруссии и бывшей Украины. И призывал быть с Русской православной церковью.
Ранее схиархимандрит Аристоклий Московский, канонизированный Русской православной церковью, оставил пророчества о судьбе России в преддверии эпохи Антихриста. Его видения, обретшие новую актуальность, содержат как тревожные предостережения, так и надежду для страны.