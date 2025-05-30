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Трамп: Маск никуда не уходит, он будет «бегать туда-сюда»

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 30 мая, заявил, что американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, объявивший о своем уходе из политики, «на самом деле никуда не уходит».

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 30 мая, заявил, что американский миллиардер и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, объявивший о своем уходе из политики, «на самом деле никуда не уходит».

— Многие из сотрудников DOGE остаются. Илон тоже остается рядом… он будет бегать туда-сюда, — отметил американский лидер в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Он также выразил мнение, что Маск еще будет полезен его администрации. Глава Белого дома поблагодарил миллиардера за проделанную работу и пообещал, что американцы увидят ее результаты «через год или два».

— Я продолжу приезжать сюда (в Вашингтон — прим. «ВМ») и быть другом и советником президента, — подчеркнул Маск, слова которого передает ТАСС.

29 мая предприниматель заявил, что срок его полномочий на посту главы DOGE подошел к концу. Он поблагодарил Дональда Трампа за стремление сократить расходы американского правительства.

24 мая в СМИ появились сообщения о том, что предприниматель принял решение об уходе из политики из соображений безопасности, а также в связи с негативной реакцией на его деятельность на посту главы DOGE.