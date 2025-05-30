Трамп едко прокомментировал скандал с пощечиной Макрону: президент США дал ценный совет

Вот уже несколько дней мировые СМИ обсуждают скандал с пощечиной президенту Франции Эммануэлю Макрону от супруги Бриджит. Президента США Дональда Трампа журналисты спросили, что же он думает по поводу случившегося. Лидер Штатов не упустил возможности оставить едкий комментарий и сразу же дать ценный совет.
«Я не знаю, что произошло, но советую оставлять дверь закрытой», — заявил Трамп во время совместной конференции с миллиардером Илоном Маском в Белом доме.
Что касается российской стороны, то Кремль не стал комментировать случившееся, обратив внимание, что наблюдали за инцидентом, как и все, по телевизору.
Напомним, президент Франции попал в неловкую ситуацию во время своего визита во Вьетнам. Когда самолет французского лидера приземлился и открылась дверь, на камеру попала сцена, как супруга Макрона Брижит дает ему пощечину. А после демонстративно отказывается от поданной руки. Специалисты чтения по губам даже определили, что в этот момент сказала первая леди Франции.