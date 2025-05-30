Трамп едко прокомментировал скандал с пощечиной Макрону: президент США дал ценный совет

Напомним, президент Франции попал в неловкую ситуацию во время своего визита во Вьетнам. Когда самолет французского лидера приземлился и открылась дверь, на камеру попала сцена, как супруга Макрона Брижит дает ему пощечину. А после демонстративно отказывается от поданной руки. Специалисты чтения по губам даже определили, что в этот момент сказала первая леди Франции.