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Трамп дал совет Макрону после прилюдной пощечины от жены

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посоветовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону «держать дверь закрытой». Так он прокомментировал скандальный видеоролик, на котором лидер Франции получает пощечину от своей жены Брижит.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп посоветовал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону «держать дверь закрытой». Так он прокомментировал скандальный видеоролик, на котором лидер Франции получает пощечину от своей жены Брижит.

— Не знаю, что произошло, но советую держать дверь закрытой, — высказался глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете о том, какой брачный совет мог бы пригодиться его французскому коллеге.

Кроме того, Трамп рассказал, что уже контактировал с Макроном после инцидента и заверил, что в семье лидера Франции «все в порядке», передает РИА Новости.

Близкий друг президента рассказал, что Макрон с супругой — это «просто парочка», которая «препирается». Он добавил, что они «в последний раз расслабились перед началом поездки». Елисейский дворец в свою очередь назвал пощечину Макрону от Брижит «игривым поддразниванием». Психолог Александра Миллер заявила, что Брижит Макрон было недопустимо бить высокопоставленного мужа публично, поскольку это унижает его достоинство.

Помимо пощечины в Сети распространилось еще несколько скандальных видео с Макроном. В частности, на них запечатлены «пакет кокаина» и странное рукопожатие с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В разговоре с журналистами французский лидер подтвердил подлинность роликов и объяснил каждый из них.