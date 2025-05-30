Трамп дал совет Макрону после прилюдной пощечины от жены

Близкий друг президента рассказал, что Макрон с супругой — это «просто парочка», которая «препирается». Он добавил, что они «в последний раз расслабились перед началом поездки». Елисейский дворец в свою очередь назвал пощечину Макрону от Брижит «игривым поддразниванием». Психолог Александра Миллер заявила, что Брижит Макрон было недопустимо бить высокопоставленного мужа публично, поскольку это унижает его достоинство.