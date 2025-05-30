В Белом доме ответили на вопрос о наркомании Маска

В тот же день в СМИ появилась информация о том, что в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа у Илона Маска усилилась наркотическая зависимость — он регулярно употреблял анестетик кетамин, экстази и психоделические грибы. По данным журналистов, миллиардер возил запрещенные вещества в путешествия в упаковке от лекарств.