В Белом доме ответили на вопрос о наркомании Маска

Вопрос об употреблении наркотиков основателем компаний SpaceX и Tesla и главой департамента эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском стоит задать ему лично. Об этом в пятницу, 30 мая, заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.
— У меня нет никаких опасений Сегодня состоится пресс-конференция с Илоном Маском, так что у каждого будет возможность задать эти вопросы самостоятельно, — рассказал политик журналистам, его цитирует телеканал CNN.
В тот же день в СМИ появилась информация о том, что в ходе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа у Илона Маска усилилась наркотическая зависимость — он регулярно употреблял анестетик кетамин, экстази и психоделические грибы. По данным журналистов, миллиардер возил запрещенные вещества в путешествия в упаковке от лекарств.
29 мая Илон Маск сообщил, что срок его полномочий на посту главы DOGE подошел к концу. Он поблагодарил Дональда Трампа за стремление сократить расходы американского правительства. 30 мая в ходе пресс-конференции американский лидер заявил, что миллиардер «на самом деле никуда не уходит».