Минцифры: национальный мессенджер укрепит независимость России

Согласно проекту закона, платформа будет оснащена цифровым идентификатором личности (ID), которым можно будет воспользоваться по желанию как альтернативой традиционным документам. Пользователь сможет использовать цифровой ID для подтверждения возраста или получения государственных и муниципальных услуг в онлайн-формате. Разработанная платформа объединит функции мессенджера и сервисов электронного правительства, обеспечив интеграцию с востребованными государственными услугами. В настоящее время поправки, предусматривающие создание такой системы, внесены в Госдуму ко второму чтению, которое назначено на 10 июня.