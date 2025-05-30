Четырех серых тюленят выходили и выпустили в Финский залив. Видео

Серый тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в Красную книгу РФ и Ленинградской области. Один из представителей этого вида был обнаружен в Приморске в период празднования православной Пасхи, за что и получил прозвище «пасхальный». Ветеринарное обследование показало, что животное находится в отличном состоянии, пишет «КП-Петербург».