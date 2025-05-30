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Четырех серых тюленят выходили и выпустили в Финский залив. Видео

Фонд друзей балтийской нерпы выпустил четыре балтийских тюленя в акваторию Финского залива. Об этом рассказали в Водоканале Санкт-Петербурга.

Спасенных тюленей выпустили в Финский залив.

Фонд друзей балтийской нерпы выпустил четыре балтийских тюленя в акваторию Финского залива. Об этом рассказали в Водоканале Санкт-Петербурга.

«Было выпущено четыре ластоногих: три самца и одна самка. Все тюленята поступили на реабилитацию в апреле с критическим истощением и недостаточной массой тела для выживания в дикой природе», — отметили в telegram-канале «Водоканал Санкт-Петербурга».

В течение полутора месяцев волонтеры занимались откармливанием животных, чтобы восстановить их массу тела до жизненно необходимой нормы — 35−40 килограммов. В настоящее время в Центре продолжают содержаться 30 особей, за которыми осуществляется постоянный уход. В дальнейшем и эти животные будут выпущены в естественную среду обитания.

Серый тюлень включен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в Красную книгу РФ и Ленинградской области. Один из представителей этого вида был обнаружен в Приморске в период празднования православной Пасхи, за что и получил прозвище «пасхальный». Ветеринарное обследование показало, что животное находится в отличном состоянии, пишет «КП-Петербург».