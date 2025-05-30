Россиянин Дмитрий Гузеев пробежал 70 км на ультрамарафоне Everest Marathon

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Гузеев принял участие в самом высокогорном ультрамарафоне в мире — Ultra Trail Everest Marathon. Мужчина пробежал 70 километров через пять самых высокогорных перевалов Гималаев, соответствующее видео распространили в соцсетях.
Отмечается, что трасса начиналась в базовом лагере Эвереста на высоте 5356 метров и завершалась в Намче на высоте 3440 метров.
На преодоление всего маршрута Гузееву потребовалось 15 часов 20 минут.
Ранее сообщалось, что мировой рекорд россиянина Ивана Заборского в ультрамарафоне не будет признан. Заборский выиграл марафон во Франции, пробежав более 1000 км.