Глава ВОЗ Гебрейесус призвал немедленно запретить ароматизаторы в табаке

Согласно информации от ВОЗ, на сегодняшний день ароматизированный табак запрещен в более чем 50 странах. Вместе с тем более чем в 40 государствах полностью запрещена продажа электронных сигарет. Тем не менее, на рынках большинства стран до сих пор не регулируется сбыт ароматических аксессуаров.