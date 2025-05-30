Глава ВОЗ Гебрейесус призвал немедленно запретить ароматизаторы в табаке

Ароматизаторы в табачных изделиях необходимо немедленно запретить. С таким заявлением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его обращение опубликовали на официальном сайте ВОЗ.
Гебрейесус считает, что запрет защитит молодые поколения от очередной волны табачной зависимости.
— Они угрожают свести на нет десятилетия прогресса в борьбе против табака. Не встречая решительного противодействия, мировая табачная эпидемия, которая уже каждый год уносит жизни примерно восьми миллионов человек, будет продолжаться и впредь, за счет пристрастия к привлекательным ароматам, — заявил Гебрейесус.
Глава ВОЗ акцентировал внимание на том, что ароматизаторы смягчают неприятный вкус и запах табачных изделий. Таким образом они становятся буквально приманкой для детей. Кроме того, токсины, которые скрыты приятным ароматом делают отказ от вредной привычки еще более трудным и повышают риск тяжелых респираторных заболеваний.
Согласно информации от ВОЗ, на сегодняшний день ароматизированный табак запрещен в более чем 50 странах. Вместе с тем более чем в 40 государствах полностью запрещена продажа электронных сигарет. Тем не менее, на рынках большинства стран до сих пор не регулируется сбыт ароматических аксессуаров.
Курение — это одна из самых опасных привычек, которая может привести к серьезным заболеваниям, таким как рак легких и болезни сердца. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 22 процентов людей по всему миру курят, от этого погибает более восьми миллионов человек ежегодно.
Минздрав предупреждает: курение вредит вашему здоровью.