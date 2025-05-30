Маск пришел к Трампу с фингалом под глазом и обвинил в этом пятилетнего ребенка

Ранее KP.RU сообщил, что Илон Маск покидает пост госслужащего с 30 мая 2025 года. Напомним, он являлся главой департамента эффективности правительства. Причем назначен был на эту должность самим Трампом. Миллиардер рассказал, что остается другом и советником Трампа несмотря на то, что его карьера в политике завершена. Таким образом Маск опроверг слухи о недопонимании между ним и лидером Штатов.