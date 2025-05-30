Тайная дочь, украденные бриллианты и Желтые тюльпаны: известной певице Наташе Королевой — 52

Певица Наташа Королева в молодости.
В субботу, 31 мая 2025 года, заслуженная артистка России Наташа Королева отмечает свой 52-й день рождения. Певица, покорившая публику хитами «Желтые тюльпаны», «Маленькая страна» и «Синие лебеди», прошла путь от солистки детского хора до звезды российской эстрады. За три десятилетия творческой деятельности в жизни Королевой было все: оглушительный успех и брак с Игорем Николаевым, страстные отношения с Тарзаном и скандальные фотографии — подробнее в материале URA.RU.
От Натальи Порывай до Наташи Королевой: путь к славе.
Наталья Владимировна Порывай родилась 31 мая 1973 года в Киеве в семье, где музыка была частью повседневной жизни. Ее мать, Людмила Ивановна, работала дирижером хоровой капеллы «Свиточ» и имела звание заслуженной артистки Украины. Отец, Владимир Архипович, был хормейстером академического хора. Поэтому неудивительно, что маленькая Наташа впервые оказалась на сцене еще в трехлетнем возрасте, выступив в составе Большого детского хора радио и телевидения Украины с песней «Крейсер “Аврора”».
Музыкальное образование Наташи началось в 7 лет с обучения игре на фортепиано и занятий в хореографической студии народного танца при хоре имени Веревки. Переломным моментом в ее творческой карьере стало знакомство с композитором Владимиром Быстряковым, который разглядел в 12-летней девочке потенциал будущей звезды.
В 1987 году Наташа стала дипломантом конкурса «Золотой Камертон», выступая в составе киевской группы «Мираж». В этом же году композитор Александр Спаринский написал для нее детский мюзикл «В стране детей». Первое появление юной певицы на Центральном телевидении случилось весной 1987 года в передаче «Шире круг», где она исполнила песню «Перемена».
Летом 1989 года Наташа отправилась на гастроли в США в качестве ведущей солистки детской рок-оперы «Дитя мира». После успешного выступления она получила приглашение на обучение в университете города Рочестера, однако предпочла переехать в Москву, где прошла прослушивание у продюсера Игоря Николаева.
Звездный тандем Королевой с Игорем Николаевым.
Певица Наташа Королева и певец Игорь Николаев поднимают бокалы перед началом праздничного шоу Валентина ЮдашкинаФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
Первой работой, написанной Игорем Николаевым для Наташи, стала песня «Желтые тюльпаны», выпущенная в 1990 году. С этой композицией певица попала в финал фестиваля «Песня года». Так началось ее восхождение на музыкальный Олимп.
Вскоре у Наташи и Игоря начался не только творческий, но и романтический союз. В 1992 году они поженились. Стоит отметить, что на момент их знакомства Николаев был женат, а Наталье едва исполнилось 16 лет. Девушка поставила композитору жесткое условие: либо официальный брак, либо ничего. Нежелание Игоря проводить пышную церемонию привело к тому, что сотрудники ЗАГСа приехали к ним домой и расписали пару прямо там, без традиционных атрибутов свадьбы.
За время брака с Николаевым Наташа превратилась из никому не известной певицы в звезду первой величины. Вместе они выпустили целую серию хитов, многие из которых стали настоящими гимнами 90-х: «Дельфин и русалка», «Такси, такси», «Синие лебеди». Их шоу-программа «Дельфин и русалка» собирала стадионы и концертные залы по всей стране и за рубежом.
Однако счастливая семейная жизнь продлилась недолго. По признанию самой Королевой в шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», в течение 10 лет брака она сильно страдала от измен мужа. В 2001 году их союз распался, после того как Николаев начал встречаться со своим директором Анжелой Кулаковской, не особо это скрывая. Расставание, которое изначально было задумано как пиар-ход для подогрева интереса публики, превратилось в реальность.
Новая жизнь с Тарзаном и семейные скандалы Наташи Королевой.
Певица Наташа Королева и ее муж «Тарзан’Фото: Gennadii Sergeev / Russian Look / Global Look Press.
После развода с Николаевым в жизни Королевой появился Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Их встреча произошла на деловой почве — Сергей должен был обсудить гонорар за участие его коллектива в концертной программе Натальи. Знакомство быстро переросло в роман, а в 2002 году у пары родился сын Архип. В 2003 году Королева и Тарзан официально оформили отношения.
Брак Наташи и Сергея длится уже более 20 лет, но не обходится без потрясений. В 2015 году интернет взорвался от появления откровенных фото и видео Королевой в обнаженном виде. Материалы были похищены из личного архива певицы, что вызвало серьезный общественный резонанс. Депутат Виталий Милонов даже предложил лишить Королеву звания заслуженной артистки России за неэтичное поведение.
В ответ на обвинения Королева заявила в своих социальных сетях, что материалы были украдены хакерами из ее личного архива, и что произошедшее является уголовно наказуемым деянием, поэтому она не чувствует за собой вины или стыда. Позже суд установил факт кражи и шантажа.
Настоящим ударом стал сентябрь 2020 года, когда выяснилось, что Тарзан изменил жене. Королева обнаружила пропажу драгоценностей на 5 миллионов рублей, а в ходе расследования выяснилось, что в отсутствие певицы муж приводил в их дом двух девушек. Одна из них, Анастасия Шульженко, публично заявила о романе с Глушко и даже сняла их вместе на видео, которое позже оказалось в сети.
Несмотря на такой публичный коллапс, Королева сумела сохранить брак. В программе «Секрет на миллион» она призналась, что ситуация буквально сломала ее, но она понимала, что они с Тарзаном просто не смогут жить друг без друга.
От хитов до запретов: творческий путь Королевой.
Певица Наташа Королева на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна 2016» в СочиФото: Нина Зотина / РИА Новости.
Дискография Наташи Королевой насчитывает 8 сольных альбомов, два дуэтных и несколько сборников. Ее творческий путь можно разделить на два периода: «николаевский», когда песни для нее писал первый муж, и «самостоятельный» — после развода.
Первый сольный альбом «Поклонник» вышел в 1994 году. За ним последовали «Конфетти» (1995) и «Бриллианты слез» (1997). После развода с Николаевым Королева выпустила альбомы «Сердце» (2001), «Рай там, где ты» (2006) и «Магия Л…» (2015). В 2019 году вышел альбом «Ягодка», а в 2020-м — сразу два сборника: «Неизданное» и «Чуть-чуть не считается».
Королева является постоянной участницей фестиваля «Песня года». С 1990 по 2017 год она 18 раз выходила на эту сцену с такими хитами как «Желтые тюльпаны», «Конфетти», «Маленькая страна», «Лето кастаньет», «Синие лебеди» и другими.
Помимо музыкальной деятельности, Наташа Королева проявила себя и как актриса. В 2003 году она окончила актерский факультет ГИТИСа (курс Владимира Андреева) и снялась в ряде фильмов и сериалов.
Телевизионные проекты и шоу-бизнес Наташи Королевой.
Наташа Королева открыла собственный салон красоты для vip-персон, затем еще один, позже появился спортзалФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Наташа Королева активно участвует в различных телевизионных проектах. Она принимала участие в шоу «Танцы со звездами» как в России, так и на Украине, а также в проекте «Две звезды».
В 2012 году певица попыталась запустить собственное шоу «Королева прайма» на НТВ, но проект не имел успеха — в эфир вышел всего один выпуск. Более успешным оказалось кулинарное шоу «Время обедать», которое Наташа вела вместе со своей мамой Людмилой Порывай, а позже с Александром Олешко и Романом Будниковым. Программа выходила на Первом канале в течение двух телевизионных сезонов (2012−2014).
В 2023 году Королева приняла участие в шоу «Маска» на НТВ в качестве приглашенной участницы в образе Мышонка, а также вошла в состав жюри четвертого сезона шоу «Суперстар! Возвращение». В 2024 году она стала участницей проекта «Аватар» на НТВ, где выступала в образе Шамаханской царицы.
Бизнес-деятельность Королевой не ограничивается только музыкой и телевидением. В 2008 году она занялась дизайном ювелирных изделий, выпустив коллекцию «Дочки-матери» в сотрудничестве с ювелирным домом «Кристалл мечты». Летом 2009 года певица открыла собственный салон красоты в Москве, однако в 2020 году бизнес пришлось закрыть из-за пандемии коронавируса.
Общественная деятельность и политическая позиция Наташи Королевой.
Политическая позиция Наташи Королевой всегда вызывала много вопросов. В 1995—1996 годах она участвовала в кампании «Голосуй или проиграешь» в поддержку переизбрания Бориса Ельцина на второй срок. В 2003 году певица вступила в партию «Единая Россия».
Однако, несмотря на членство в правящей партии, в 2014 году Королева поддержала Евромайдан. Она носила на площадь медикаменты, деньги и еду.
Эта двойственная позиция привела к тому, что 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. Несмотря на то, что певица родилась в Киеве, ей не разрешили посетить похороны своей бабушки. В 2018 году Королева подала иск в Европейский суд по правам человека, пытаясь обжаловать решение украинских властей.
В 2022 году ситуация усугубилась — певице запретили въезд в Литву сроком на 5 лет из-за предполагаемых концертов в Крыму. Таким образом, артистка оказалась заложницей политических противоречий между странами.
Семья и личная жизнь Королевой сейчас.
Певица Наташа Королева на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2025»Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
В настоящее время Наташа Королева продолжает жить с Сергеем Глушко, несмотря на периодически возникающие слухи о их разводе. В 2023 году она публично опровергла информацию о расставании, заявив, что они с мужем готовятся к юбилею — 20-летию со дня свадьбы.
Их сын Архип в 2024 году женился на профессиональной танцовщице на пилоне Мелиссе Фокс. Дата бракосочетания — 21 августа — совпала с годовщиной свадьбы его родителей. Ранее Архип и Мелисса жили вместе в доме Королевой и Тарзана. Несмотря на то, что выбор сына поначалу не вызвал восторга у Наташи, она приняла его решение и выстроила хорошие отношения с невесткой.
Сенсацией стало признание Королевой в эфире программы «Секрет на миллион» о том, что у нее есть дочь, родившаяся в 2019 году в США от суррогатной матери. Отцом ребенка стал близкий друг певицы. Королева передала ему свои замороженные яйцеклетки, но сделала это не безвозмездно — сумма сделки составила около 170 миллионов рублей. Это заявление стало шоком для семьи артистки, включая ее мужа и сына, которые не знали о существовании девочки.
Дискография Наташи Королевой.
За свою музыкальную карьеру Наташа Королева выпустила множество альбомов, покоривших сердца миллионов слушателей. Ее дискография включает как сольные работы, так и совместные проекты:
Сольные альбомы:
«Желтые тюльпаны» (1990) — дебютная пластинка, принесшая ей всероссийскую славу’Поклонник«(1994) — первый альбом после серии дуэтов с Николаевым’Конфетти» (1995) — включает хит «Маленькая страна» «Бриллианты слез» (1997) — последний альбом «николаевского» периода’Сердце«(2001) — первая работа после развода с Николаевым’Рай, там где ты» (2006) — альбом, выпущенный в период брака с Тарзаном’Магия Л… «(2015) — вышел после девятилетнего перерыва’Ягодка» (2019) — последний полноценный альбом певицы.
Дуэтные альбомы:
«Дельфин и русалка» (1992) — совместно с Игорем Николаевым’Веришь или нет" (2003) — совместно с Тарзаном.
Сборники:
«Осколки прошлого» (2002) «Неизданное» (2020) «Чуть-чуть не считается» (2020) «Живи и верь в любовь» (2024).