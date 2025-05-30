Тайная дочь, украденные бриллианты и Желтые тюльпаны: известной певице Наташе Королевой — 52

Вскоре у Наташи и Игоря начался не только творческий, но и романтический союз. В 1992 году они поженились. Стоит отметить, что на момент их знакомства Николаев был женат, а Наталье едва исполнилось 16 лет. Девушка поставила композитору жесткое условие: либо официальный брак, либо ничего. Нежелание Игоря проводить пышную церемонию привело к тому, что сотрудники ЗАГСа приехали к ним домой и расписали пару прямо там, без традиционных атрибутов свадьбы.