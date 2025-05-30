Суд в Москве приговорил экс-главу подразделения «Росатома» Сахарова к 12 годам

Суд в Москве вынес приговор бывшему директору структурного подразделения ГК «Росатом» Геннадию Сахарову и второму фигуранту по делу Элгуджи Кокосадзе. Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
«Сахаров Геннадий Станиславович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом», — говорится в публикации.
Отмечалось, что Элгуджи Кокосадзе за дачу взятки приговорен к восьми годам колонии и штрафу. Кроме того, Кокосадзе взят под стражу в зале суда.
Как писал сайт KP.RU, в конце января стало известно, что бывший топ-менеджер Сахаров признал вину в получении взятки, размер которой составил 32,6 миллиона рублей. За дачу взятки был задержан первый заместитель гендиректора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе.
Напомним, в сентябре Басманный суд Москвы арестовал имущество Сахарова, включая три квартиры в Москве, три автомобиля и одно машиноместо.