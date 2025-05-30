Суд в Москве приговорил экс-главу подразделения «Росатома» Сахарова к 12 годам

«Сахаров Геннадий Станиславович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом», — говорится в публикации.